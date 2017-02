Waasland-Beveren huurt aanvaller van Everton

Beveren - Waasland-Beveren neemt de Uruguayaanse spits Leandro Rodriguez (24) tot het einde van het seizoen op huurbasis over van Everton. De transfer werd dinsdagavond net voor het verstrijken van de deadline afgerond, zo melden de Waaslanders op hun website.

“Leandro Rodriguez fungeert het best als diepe spits of in steun van de diepe spits. Bondscoach Roberto Martinez, die uiteraard een verleden heeft bij Everton, werkte nog samen met de speler en kon onze club verzekeren dat hij over heel wat kwaliteit beschikt”, klinkt het. “De sportieve cel van W-B is heel opgetogen met de komst van Rodriguez. We kijken ernaar uit om hem in een geel-blauwe plunje te zien verschijnen.”

De Uruguayaan met Italiaanse roots ruilde in 2015 River Plate voor Everton, waar hij (door de concurrentie met onder meer Lukaku en Mirallas) niet aan spelen toekwam. Vorig seizoen leenden de Toffees hem een korte periode uit aan Brentford. Rodriguez krijgt bij Waasland-Beveren het rugnummer 92 (zijn geboortejaar).