Dury verklapt hoe hij spelers motiveert: “Ik vertel ze altijd een verhaal over Cristiano Ronaldo”

Francky Dury kan zich vanavond met Zulte Waregem plaatsen voor de bekerfinale. Om die missie tot een goed einde te brengen, wil hij zijn spelers zo goed mogelijk motiveren. In Sport/Voetbalmagazine vertelt hij hoe hij met een verhaal over Cristiano Ronaldo in de hoofden van zijn spelers kruipt, zodat ze alles voor hem doen .

“Ik vertel altijd het verhaal van James Rodríguez. Die werd getransfereerd voor 85 miljoen euro van AS Monaco naar Real Madrid. Hij wilde zijn nieuwe trainer Carlo Ancelotti imponeren door op zijn eerste dag als eerste op de club te komen. Laten we zeggen dat ze om halfelf moesten trainen en dat James zich al om acht uur meldde. Hij wandelde naar de gym in de veronderstelling inderdaad de enige te zijn, maar toen hij de deur openzwaaide, zag hij een persoon al aan het werk: Cristiano Ronaldo. Hij, een van de allergrootsten, zit elke dag als eerste in het hok, omdat hij weet dat zijn perfecte atletenlichaam niet uit de lucht komt vallen. Voor hem is hard werken een gewoonte geworden, zoals het dat is bij alle grote spelers,” vertelt Francky Dury.

Dury noemt zichzelf ook geen trainer, maar een coach. “Een trainer is een technicus, een man van techniek, tactiek en fysiek. Dat noem ik de eerste driehoek van voetbal, de vorming van een speler. Maar gaandeweg leerde ik dat er nog een driehoek bestaat waarmee je in staat bent de totale atleet te creëren. Daarbij is dan het emotionele en mentale aspect belangrijk.”