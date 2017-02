Tournée Minérale: de beste motivatie om het vol te houden

Als jij één van de 100.000 Belgen bent die zich heeft ingeschreven voor Tournée Minérale, is er geen weg terug. Vandaag begint de maand zonder alcohol. Om je te motiveren nog even dit: zoveel calorieën zitten er in de drankjes die jij deze maand laat staan.

Wie als eens graag een pintje drinkt op café, staat er wellicht niet bij stil dat dit pintje 113 ckal bevat. Om die te verbranden, moet je toch al twintig minuten wandelen of een kwartiertje fietsen. Bij een zwaar biertje of een cocktail is dat zelfs bijna het dubbele.

Reken dus zelf maar uit hoeveel kilocaloriën je zelf gaat uitsparen deze maand als je water zou drinken in plaats van alcohol.

Bron cijfers: Stichting tegen Kanker



Extra tips om de uitdaging 28 dagen vol te houden

1. Pimp je glas water. Heb je het niet begrepen op een glas water, dan kan je het interessanter maken met een smaakje. Kies je favoriete fruit, groente of kruid. Snij het in stukjes of gebruik enkel de schil. Voeg toe aan een grote kan water en zet een half uurtje in de koelkast. Santé.

2. Beloon jezelf voor de inspanning. Niet met een alcoholisch drankje, maar ga bijvoorbeeld een leuke film kijken in de bioscoop. Of wat denk je van een namiddagje shoppen? Je hebt het verdiend.

3. Wacht tot de zin wegebt. Een gewoonte is moeilijk af te leren, maar het is niet onhaalbaar. Voel je de zin in een glas wijn of ander alcoholisch drankje opkomen? Wacht dan gewoon tot die weer overgaat. Dat gebeurt echt. Doe eventueel even iets anders om jezelf af te leiden.

4. Licht je vrienden in. Als je jouw entourage duidelijk maakt dat je meedoet aan Tournée Minérale, dan kunnen ze rekening houden met je keuze om een maand lang geen alcohol te drinken.

5. Bereid jezelf voor op moeilijke situaties. Als je op alles bent voorzien, kan je makkelijker als er problemen opduiken. Hoe zal je reageren als je met vrienden op café zit die wél alcohol drinken? Wat ga je drinken bij het eten? Als je het antwoord op die vragen al kent, wordt het in de praktijk alleen maar makkelijker.