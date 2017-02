Vijf mensen ondervraagd voor moord op Sofie Muylle (27)

Roeselare - Er zijn dinsdag vijf mensen als verdachte ondervraagd in het onderzoek naar de moord op de 27-jarige Sofie Muylle uit Roeselare. Een van de ondervraagden was de nieuwe vriend van de vrouw die vorige maand op het strand van Knokke vermoord werd. De vijf werden enkele uren ondervraagd, maar mochten na het verhoor opnieuw vertrekken.

Het lichaam van Sofie Muylle werd zondagochtend 22 januari door wandelaars aangetroffen onder het houten terras van brasserie Le P’tit Bedon in Knokke. Iemand had haar twintig meter door het zand gesleept en haar lichaam vervolgens verstopt. De hulpdiensten hadden al vastgesteld dat ze lichte, oppervlakkige verwondingen in haar gezicht had. Het is nog steeds niet duidelijk wat de vrouw uit Roeselare precies overkomen is, maar uit de autopsie bleek dat ze in de nacht van zaterdag op zondag met geweld om het leven was gebracht.

Foto: Simon Mouton

Sofie Muylle woonde sinds enkele weken in Brugge, bij haar vriend (31). “Ze belde me nog op, om te vertellen hoe gelukkig ze was met haar nieuwe liefde”, getuigde haar vader Daniël Muylle.

Het koppel vertrok die avond samen naar Knokke om een stapje in de wereld te zetten. Ze belandden in de KZ Pianobar, een café vlak bij het ­casino. Daar zouden ze elkaar uit het oog verloren zijn, zo vertelde haar vriend later.

Camerabeelden

Zijn getuigenis werd ondersteund door camerabeelden, waaruit blijkt dat Sofie Muylle vlak voor de moord alleen door Knokke wandelde. “De vrouw heeft het café waar ze samen waren ­alleen verlaten. Mijn cliënt is niet met haar meegeweest”, verklaarde Luc Arnou, de advocaat van de vriend eerder in de krant. Meerdere klanten in het café getuigden ­ook al dat ze de 31-jarige man die avond nog in het café ­opmerkten.

Dinsdag werd de vriend opnieuw ondervraagd. Volgens zijn advocaat bevestigde hij de verklaringen die hij eerder al had afgelegd. Na verhoor mocht de man beschikken. Vier andere mensen werden eveneens ondervraagd, maar het is niet duidelijk hoe zij mogelijk bij het dossier zouden kunnen betrokken zijn. Ook zij mochten na het verhoor opnieuw naar huis.

Het parket heeft voorlopig geen commentaar gegeven op de ontwikkeling in het onderzoek

Foto: jve

