Mignolet krijgt lof van Engelse pers voor opgemerkte topper, wel kritiek van ex-ploegmaat Gerrard

. @DavidLuiz_4 scoort in zijn 100ste Premier League-wedstrijd, al was @SMignolet niet helemaal wakker. ???? pic.twitter.com/Av02IUOqym

Simon Mignolet speelde een opvallende hoofdrol in de topper tussen Liverpool en Chelsea van dinsdagavond. De doelman van de Rode Duivels pakte in het slot een penalty van Diego Costa, maar zag er eerder in de match niet goed uit toen David Luiz een vrije trap in doel trapte toen hij niet stond op te letten. Legendarisch Liverpool-kapitein Steven Gerrard toonde zich bijzonder kritisch voor Mignolet. De Rode Duivel kreeg wel goede punten van de Engelse pers voor zijn wedstrijd.

“Na de wedstrijd zal hij hier de schuld wel voor op zich nemen”, zei Gerrard, die nog met Mignolet samenspeelde voor The Reds, over het doelpunt dat de Belg moest slikken. De legendarische Liverpool-middenvelder was als analist opgetrommeld voor de match. “Mignolet las het spel niet en probeerde zijn achterlinie te doen opschuiven terwijl hij eigenlijk op de man die de vrije trap ging nemen had moeten letten. Het was duidelijk dat er op het fluitje geblazen werd, iedereen kon dat horen. Simon stond gewoon in niemandsland.”

“Hij was bezig met iets waar hij eigenlijk niet mee bezig had moeten zijn. Dat de achterlinie niet te laag stond, dat is iets dat hij had moeten overlaten aan de spelers. Zelf had hij moeten bezig zijn met de man die de vrije trap ging nemen. Die goal is de schuld van Simon.”

Ook de dag na Liverpool-Chelsea beheerst Mignolet nog de headlines in de Engelse pers. Foto: DailyMail.co.uk

Mignolet: “Had het fluitsignaal niet gehoord”

Simon Mignolet zei achteraf dat hij het fluitsignaal van ref Clattenburg niet gehoord had. “Je bent die muur nog aan het opstellen, je hoort het fluitsignaal niet en dan heb je geen kans meer om die bal te pakken”, vertelde hij bij Play Sports. “Al was het natuurlijk een goede vrije trap, de bal gaat paal binnen. Ik heb het fluitsignaal niet gehoord en weet dus ook niet hoe het gebeurd is. Dat moet ik zelf nog op de beelden terugzien.”

Gelukkig slaagde de Rode Duivel er nog in zijn foutje recht te zetten. Mignolet redde Liverpool van een nederlaag door in het slotkwartier nog een penalty van Diego Costa uit doel te houden. “Normaal is Eden de vaste penaltynemer bij Chelsea, maar hij was net vervangen. Diego Costa heeft er indertijd bij Atlético Madrid getrapt, maar we hadden ons huiswerk gedaan. Gelukkig kon ik mijn hand goed zetten, want het was stevig getrapt.”

Engelse pers zag sterke Mignolet

De opgemerkte wedstrijd van Mignolet kreeg aardig wat aandacht in de Engelse pers, waar de naam van de Belgische doelman de krantenkoppen haalde. Al krijgt de gestopte penalty gelukkig meer gewicht dan zijn onoplettendheid bij de vrije trap van David Luiz. The Daily Mail en The Telegraph bedachten Mignolet met een zeven op tien in de spelersbeoordelingen, The Liverpool Echo noemt de Belg zelfs één van de helden van de avond en kent hem een acht op tien toe.

“Hij redde de penalty erg goed”, schrijft de lokale krant. “Er kunnen misschien vraagtekens worden gezet achter het feit dat hij nog met zijn muur bezig was toen Luiz zijn vrije trap scoorde, maar hoogstwaarschijnlijk maakte dat toch niets uit.” The Telegraph heeft dan weer bewondering voor de manier waarop de Truienaar zich herpakte. “Hij stond te slapen bij de vrije trap van Luiz, maar maakte het goed in grote stijl door een penalty te stoppen.”

