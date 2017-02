Ajax breekt buitenlands transferrecord voor jonge Braziliaan, Krul verhuist naar AZ

De Nederlandse topclub Ajax heeft dinsdag op de laatste dag van de transferperiode het buitenlands transferrecord in Nederland gebroken. De 19-jarige David Neres kwam voor twaalf miljoen euro over van Sao Paulo en tekende in de Amsterdam Arena een contract tot medio 2021. Het transferbedrag kan zelfs nog oplopen tot vijftien miljoen euro. Reservedoelman Tim Krul, die werd gehuurd van Newcastle, trok ondertussen naar AZ.

Ajax betaalt voor de komst van Neres meer dan de 11,3 miljoen euro die PSV in 2000 voor de Servische aanvaller Mateja Kezman neerlegde bij Partizan Belgrado. Neres wordt zo de duurste Nederlandse transfer ooit, komende uit het buitenland. De recordtransfer in de Eredvisie blijft nog altijd Miralem Sulejmani, die in 2008 voor een slordige 16 miljoen euro van Heerenveen naar Ajax trok.

“Neres is een speler die we al een tijdje wilden hebben”, legde directeur spelersbeleid Marc Overmars uit. “Hij is één van de grootste talenten van Zuid-Amerika en het is mooi dat hij voor Ajax heeft gekozen. Neres is een rechtsbuiten die ook op de linkerflank kan spelen, dat is wat we nodig hebben. Hij is nog maar 19 jaar en hij zal hier moeten wennen, maar ik ga ervan uit dat we dit seizoen al plezier aan hem gaan beleven.”

Doelman Tim Krul, die deze zomer op huurbasis overkwam van Newcastle om de naar Barcelona vertrokken Jasper Cilessen op te volgen, is ondertussen alweer vertrokken uit Amsterdam. De 28-jarige Krul kwam door de ontbolstering van de Kameroense doelman Andre Onana tot geen enkele wedstrijd in het eerste elftal van Ajax en wordt door Newcastle tot het einde van het seizoen verhuurd aan AZ.