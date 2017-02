Anthony Vanden Borre is helemaal niet gestopt met voetballen. Althans, dat beweert zijn vriend Ilombé Mboyo in Sport/Voetbalmagazine. “Hij zit gewoon in een bezinningsperiode”, vertelt de voormalige Rode Duivel.

Mboyo verrast met een statement over Anthony Vanden Borre, zijn jeugdvriend waarmee hij in Brussel opgroeide. De nieuwe aanwinst van Cercle Brugge beweert dat Vanden Borre helemaal niet gestopt is met voetballen, nieuws dat een kleine maand geleden uitlekte en later ook bevestigd werd door zijn moederclub Anderlecht.

Mboyo komt tegenwoordig uit voor Cercle Brugge. Foto: Simon Mouton

“Anthony heeft er de brui niet aan gegeven, hij zit gewoon in een bezinningsperiode. Wat de media vertellen, is manifest onwaar. Anthony had wat ademruimte nodig, hij is daar eerlijk over geweest met Montpellier. Hij is tegen de coach gaan zeggen dat hij zich niet goed in zijn vel voelde. Hij is zo eerlijk geweest om zijn avontuur in Frankrijk te beëindigen, wat hem uiteindelijk veel geld gekost heeft”, aldus Mboyo.