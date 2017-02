Lille haalt fors uit tijdens laatste dag transferperiode: zeven nieuwe aanwinsten

De Franse eersteklasser Lille heeft dinsdag op de slotdag van de transferperiode een forse inhaalbeweging gedaan. De Noord-Franse club had in januari nog geen enkele inkomende transfer gerealiseerd tot dinsdagmorgen, maar stelde op één dag liefst zeven nieuwe aanwinsten voor.

De Nederlanders Anwar El Ghazi (van Ajax) en Ricardo Kishna (op huurbasis van Lazio Roma) zijn de bekendste namen van de zeven nieuwkomers. Verder kwamen ook de Braziliaanse verdediger Gabriel (van Avai), de Paraguayaanse verdediger Junior Alonso (van Cerro Porteno), de Portugese middenvelder Xeka (op huurbasis van Braga), de Franse middenvelder Farès Bahlouli (van Monaco) en de Albanese aanvaller Agim Zeka (van Skënderbeu) de rangen versterken. Voor Kishna en Xeka werd ook een aankoopoptie bedongen.

Farès Bahlouli, die overkomt van Monaco, werd door de Monegasken in de heenronde van dit seizoen aan Standard verhuurd. De middenvelder kwam echter tot geen enkel optreden bij de Rouches.

Lille moest dinsdagavond overigens ook nog op het veld presteren. In de zestiende finales van de Franse beker klopten de Noord-Fransen in eigen huis het Nantes van Guillaume Gillet met 1-0. In de Ligue 1 staat Lille in de grijze middenmoot, op een elfde plaats.