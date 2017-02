Vermoorde Nederlander maakte grote sier in ons land en betaalde altijd cash

Erik van den Boogaart, een Nederlander die vorig jaar werd vermoord, verbleef vaak in Antwerpen. Hij maakte hier grote sier en betaalde opvallend genoeg altijd cash. Vorige zomer kocht hij hier nog voor 70.000 euro aan sieraden.

Het is op vraag van de collega’ in Nederland dat het parket van Antwerpen afdeling Turnhout nu een oproep doet tot getuigen. Iedereen die de man kent of hem nog gezien heeft of die met hem zaken deed, wordt verzocht contact op te nemen met de politie. Het moordonderzoek zit immers muurvast.

Een echte familieman, zo kende iedereen Erik van den Boogaart. De 55-jarige man uit Sijkenisse werkte sinds begin jaren negentig als voorman bij een havenbedrijf in Rotterdam dat bulkgoederen transporteerde. Een man zonder vijanden, een prima werknemer, zo luidt het.

Samen met zijn huidige vrouw had hij geen kinderen, maar hij had wel een zoon en een dochter uit een eerste huwelijk.

In het voorjaar van 2015 werd hij slachtoffer van een arbeidsongeval en zat hij een tijdje thuis. Het is te zeggen, hij kon een tijd niet werken. Want hij was, tegen zijn gewoonte in, plots nauwelijks nog thuis. Zijn vrouw vermoedde dat hij een buitenechtelijke relatie had. Maar later zou blijken dat hij zich met criminele activiteiten bezighield. Hoe hij in dat wereldje verzeild is geraakt, blijft tot op vandaag een raadsel.

Vorige zomer, op 15 juni 2016, kwam hij plots niet meer naar huis. Aan de politie vertelde zijn vrouw dat haar man zich al een tijdje vreemd gedroeg.. Dat hij bang was van iets of iemand. Hij was alert , keek voortdurend of hij niet gevolgd werd en zelfs in de auto praatte hij stilletje. Bang dat ze werden afgeluisterd. Hij wilde ook niet meer in hun eigen wagen rijden, maar leende overal wagens. Aan zijn vrouw vertelde hij dat het allemaal tijdelijk was, zonder haar te zeggen wat er echt aan de hand was. Als ze er te fel op aandrong om de waarheid te kennen, werd hij kwaad en liep weg.

Het viel haar ook op dat hij nooit meer met de kredietkaart betaalde maar altijd cash. Over hoe hij aan zoveel geld kwam, daar praatte hij niet over. Maar zijn vrouw stelde er zich uiteraard wel vragen bij.

Op 19 oktober van vorig jaar, hij was dan vier maanden vermist, werd in de Sint-Janshaven in Rotterdam de vermiste Hyundai Santa Fé gevonden waarmee van den Boogaart reed en die hij geleend had van vrienden.

De politie hield er toen nog rekening mee dat hij misschien gevlucht was aan boord van een schip. Maar op 11 november 2016 werd zijn stoffelijk overschot gevonden in het Schelde-Rijnkanaal, dicht bij de Belgisch-Nederlandse grens. Het lichaam vertoonde schotwonden en was verpakt in een blauw dekzeil.

De politie gaat uit van een afrekening in het criminele milieu. Tijdens het politieonderzoek is gebleken dat hij verdovende middelen verhandelde.

Ook weet de politie intussen dat hij in de eerste maanden van 2016 vaak in Antwerpen was. Hij logeerde hier in verschillende hotels in het centrum. Ook daar betaalde hij altijd cash. Hij kocht hier vorige zomer voor zo’n 70.000 euro aan sieraden waaronder een exclusief herenhorloge van het merk IWC.

Toen zijn lichaam uit het water werd gevist, was dat uurwerk verdwenen. Weet u meer over het doen en laten van Erik van den Boogaart of met wie hij omging, aarzel dan niet contact op te nemen met de politie. Ook als u meer weet over de omstandigheden van de moord of als u weet waar het kostbare horloge is gebleven, dan willen de speurders dat graag weten.

Tips zijn welkom op het gratis nummer 0800 30300