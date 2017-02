Concurrentie voor IKEA? Deense woonwinkelketen JYSK opent eerste winkels in België

Schoten / Genk - Genk en Schoten krijgen de primeur van de eerste JYSK-winkels in België. In april opent de Deense woonwinkelketen er zijn eerste Belgische vestigingen. Binnen vijf jaar zouden er circa 50 moeten zijn. Dat heeft JYSK bevestigd, na berichtgeving door de gespecialiseerde site retaildetail.be.

De winkels aan de Bredabaan in Schoten en de Hasseltweg in Genk hebben een verkoopoppervlakte van 1.000 tot 1.200 vierkante meter en er kunnen per winkel tien mensen aan de slag, zegt een JYSK-woordvoerster in Nederland. De consument kan er terecht voor onder meer producten voor de slaapkamer, woonkamer en tuin.

JYSK heeft ambitieuze plannen in België. Het wil acht tot tien winkels per jaar openen, “eerst in Vlaanderen, maar nadien ook in Wallonië”. Dit jaar zal er ook een winkel de deuren openen in Olen, maar andere locaties kon de woordvoerster nog niet vrijgeven.

Het Deense JYSK heeft volgens zijn website meer dan 2.400 winkels in 47 landen. De omzet in het recentste boekjaar bedroeg meer dan 3 miljard euro.