Rode poon is de vis van het jaar

De rode poon is door de VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, uitgeroepen tot vis van het jaar 2017. Het visje, dat zo’n 25 tot 75 centimeter lang is, wordt op het podium gezet omdat hij duurzaam bevist wordt door Vlaamse vissers.

Het is niet de eerste keer dat de rode poon die titel krijgt, want ook in 2012 was hij al eens vis van het jaar. In 2016 voerden Vlaamse vissers zo’n 1.241 ton rode poon aan in binnen- en buitenlandse havens. De vis wordt doorgaans mee gevangen met pladijs en tong, maar er zijn ook technieken om gericht op de rode poon te vissen. De aanvoer van rode poon is het sterkst in de periode oktober tot april. Hij wordt vooral gevangen in het Engels Kanaal (65%) en in de Noordzee (19%).

In tegenstelling tot wat zijn naam doet vermoeden, is de rode poon niet rood maar eerder bruin van kleur. Hij kreeg zijn naam door een nauwe verwantschap met de Engelse poon, die wel rood is. De vis is zo’n 25 tot 75 centimeter lang en weegt tussen de 200 en de 500 gram. Hij heeft een dikke en vrij harde kop die met beenplaatjes is bepantserd en waaiervormige borstvinnen, waarmee hij over de zeebodem ”loopt”.

Poon wordt meestal in zijn geheel gegeten en wordt ter plaatse gekuist en gefileerd. Het visvlees is vrij stevig, waardoor het prima geschikt is voor vissoepen, stoofpotten en barbecue. Daarnaast wordt hij ook vaak klassiek klaargemaakt, in de oven, in de pan of in papillot.