Na EK-doorbraak met IJsland: Lars Lagerbäck wordt bondscoach van Noorwegen

De Zweed Lars Lagerbäck is aangesteld als bondscoach van Noorwegen. Hij tekende een contract voor drie seizoenen, zo maakte de Noorse federatie woensdag bekend.

De 68-jarige Lagerbäck komt in de plaats van Per-Mathias Hogmo. Die betaalde in november met zijn ontslag voor de tegenvallende start van Noorwegen in de voorronde van het WK 2018. Uit zijn eerste vier duels in groep C haalde Noorwegen slechts 3 punten, een zege tegen San Marino (4-1). Verder werd verloren van Duitsland (0-3), Azerbeidzjan (1-0) en Tsjechië (2-1).

Toch gelooft Lagerbäck nog in de kwalificatie. “Het is een hele uitdaging en ik voel me er echt door aangesproken”, vertelde de Zweed bij zijn voorstelling. “Het is heel spannend om met de Noorse nationale ploeg aan de slag te kunnen gaan.”

Op 26 maart spelen de Noren hun vijfde WK-kwalificatieduel, dan gaan ze op bezoek bij Noord-Ierland in Belfast.

Lagerbäck zorgde afgelopen zomer voor sensatie door met IJsland de kwartfinales van het EK in Frankrijk te bereiken. Na het toernooi legde hij zijn functie neer.