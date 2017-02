Een van de rijkste mannen uit China “door politie ontvoerd”: verdwijning roept heel veel vragen op

Xiao Jianhua, een Chinees-Canadese financier en een van de rijkste mannen uit China, zou vrijdag door Chinese politieagenten “ontvoerd zijn” uit een Four Seasons-hotel in Hongkong. Dat meldt The New York Times op gezag van een “persoonlijke kennis”. Als de feiten kloppen, hebben de Chinese agenten de grondwet van Hongkong overtreden.

Hongkong is een speciale administratie regio van China, met een eigen grondwet. Die bepaalt onder meer dat agenten uit China niet bevoegd zijn op het grondgebied. Ze mogen er dus geen operaties uitvoeren. Volgens een vertrouwenspersoon van Xiao Jianhua hebben enkele agenten dat wel gedaan.

Foto: AFP

Wat zou er gebeurd zijn?

Xiao Jianhua, een van de rijkste mannen van China, zou vrijdag door enkele agenten uit zijn appartement van het Four Seasons-hotel gehaald zijn.

De agenten (in burger) zouden hem vervolgens hebben overgebracht naar Chinees grondgebied, waar de investeerder nog altijd vastgehouden zou worden. Hij zou zich niet verzet hebben, blijkt uit beelden van de bewakingscamera’s.

De miljardair zou naar verluidt “hulp verlenen” aan de grootscheepse anticorruptiecampagne van president Xi Jinping. Al is het ook mogelijk dat hij er een slachtoffer van geworden is.

Xiao Jianhua werd geboren in China, maar is ook een Canadees staatsburger en bezit ook een diplomatiek paspoort van Antigua en Barbuda. Hij leefde al een tijdje in een van de meest luxueuze appartementen van de Four Seasons-groep in Hongkong. De investeerder zou op sociale media ontkend hebben ontvoerd te zijn (hij zou zich in het buitenland laten behandelen wegens ziekte), maar die posts werden intussen opnieuw verwijderd.

Xiao Jianhua. Foto: AP

Als investeerder onderhoudt Xiao Jianhua nauwe banden met de belangrijkste politici in zijn land. Zo verklaarde hij in het verleden zelf al de familie van president Xi Jinping “te hebben geholpen” met enkele transacties.

Of die banden iets te maken hebben met zijn “ontvoering”, is echter nog niet bekend. Het enige wat de autoriteiten van Hongkong wilden bevestigen, was dat de multimiljardair “de grens met China was gepasseerd”.

Uitgevers en boekhandelaars

Het zou niet de eerste keer zijn dat Chinese agenten de grens met Hongkong oversteken en buiten hun bevoegdheid optreden. In 2015 verdwenen ook al vijf uitgevers en boekhandelaars, die kritisch werk gepubliceerd hadden over het Chinese beleid.