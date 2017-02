Zenit stelt Branislav Ivanovic officieel voor

Zenit Sint-Petersburg heeft woensdag de Servische verdediger Branislav Ivanovic voorgesteld als nieuwe aanwinst. Ivanovic komt over van Chelsea en tekent in Sint-Petersburg een contract voor 3,5 seizoen.

De 32-jarige Ivanovic belandde na zijn doorbraak in Servië bij Srem (2002-2003) en OFK Beograd (2003-2006) elf jaar geleden voor het eerst in Rusland, bij Lokomotiv Moskou. Daar plukte Chelsea hem twee jaar later, in januari 2008, weg. Ivanovic zou uiteindelijk negen jaar in Londen blijven hangen en er een clubmonument worden.

De Serviër won met de Blues twee landstitels (2010 en 2015), drie bekers (2009, 2010 en 2012), de Champions League (2012) en de Europa League (2013). Hij speelde liefst 377 officiële wedstrijden in de kleuren van Chelsea. Dit seizoen was de rechtsachter na de nederlaag bij Arsenal (3-0) eind september zijn basisplaats kwijtgespeeld.

Bij Zenit, momenteel tweede in de Russische Premier League, wordt Ivanovic een concurrent voor onze landgenoot Nicolas Lombaerts.