Foto van Game of Thrones-acteur zorgt voor hilariteit op Twitter, zie jij waarom?

Een hilarische foto kan al eens voor een gekke boel zorgen op Twitter. De voorbije week was het weer zover, deze keer dankzij Game of Thrones-acteur Jason Momoa.

De 37-jarige acteur uit Honolulu is binnenkort te zien als Aquaman en speelde tien afleveringen lang de rol van Khal Drogo in Game of Thrones, de Dothraki-krijgsheer die trouwde met ‘Drakenmoeder’ Daenerys Targaryen. Momoa was echter niet meer in de reeks te zien sinds de finale van seizoen twee, toen zijn personage om het leven kwam.

Fans van de serie hopen al lang op een terugkeer van Momoa, die vooral opvalt door zijn enorme fysiek, lengte en wilde haardos. Vele Twitteraars konden hun ogen dan ook niet geloven toen de acteur gefotografeerd werd met twee veel kleinere en minder gespierde bodyguards in Los Angeles.

one day i wanna be so jacked that my professional bodyguards look like minibosses you have to beat before you can fight me pic.twitter.com/K4B8rFaeLD — Conor (@IcecreamGenius) 27 januari 2017

Enkele van de beste reacties:

@IcecreamGenius @Pippystrelly Jason Momoa looks more scary than his body guard — Spikey (@spikeyhusky) 28 januari 2017

@IcecreamGenius @massedriver hahah i like how he looks like the bodyguard n his bodyguards looked like kids tryin to look older w beards — Lexie Tanium (@LexxieTanium) 28 januari 2017