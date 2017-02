Eupen-aanvaller Henry Onyekuru is terecht. De 19-jarige Nigeriaan was al een week vermist en wou op die manier een transfer afdwingen. Onder meer Celtic was erg geïnteresseerd. Een transfer kwam er echter niet en Eupen verwacht hem vanavond terug in op de club. Hij zit uiteraard niet in de selectie voor de terugmatch van de halve finale van de beker tegen Zulte Waregem.