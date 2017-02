Tubeke vecht schorsingen van Andrei Camargo en Simon Zenke aan

Tubeke gaat in beroep tegen de schorsingen die de Geschillencommissie voor het Profvoetbal van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dinsdag oplegde aan Simon Zenke en Andrei da Silva Camargo. Dat bevestigde woordvoerder Florian Van der beck woensdag.

Camargo werd door de Reviewcommissie op het matje geroepen na zijn theaterstukje in de thuiswedstrijd tegen Lommel United (2-0), waardoor tegenstander Christophe Bertjens ten onrechte werd uitgesloten. De Geschillencommissie strafte de Braziliaanse verdediger van Tubeke met drie speeldagen schorsing. Simon Zenke kreeg in de 2-4 thuisnederlaag tegen Antwerp een rode kaart voor een elleboogstoot in het gezicht van Joren Dom. Het leverde de Nigeriaanse speler van Tubeke drie speeldagen schorsing, waarvan één met uitstel, op.

Vrijdag zal Tubeke, het nummer vier in de Proximus League (1B), zich met beide spelers verdedigen voor de Geschillencommissie Hoger Beroep.