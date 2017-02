Terwijl ploegmaat penalty mist, zit Hazard te lachen op de bank

Alle Chelsea-fans waren teleurgesteld toen Diego Costa dinsdagavond een penalty miste tegen Liverpool, maar één man zat te lachen in de tribunes: Eden Hazard. De Rode Duivel was net gewisseld toen Costa de penalty trapte. De bal werd uit het doel gehouden door een alerte Simon Mignolet.

Hazard, die na 72 minuten gewisseld werd, zag vanop de bank hoe Matip Diego Costa onderuit tikte. De spits mocht van de strafschopstip aanleggen, maar Mignolet dook het schot van de Spanjaard erg knap uit zijn doelvlak. De wedstrijd eindigde op 1-1.

De reactie van Hazard staat in schril contrast met die van Antonio Conte. Terwijl de coach zijn teleurstelling probeerde te verbergen, zat Hazard breed glimlachend op de bank.

Hazard smiling after Costa missed his penalty. This won't be well received by Chelsea fans. pic.twitter.com/7F7uvfielX — amadí ?? (@amadoit__) 31 januari 2017

Een staaltje jaloezie of slecht getimed toeval? De Chelsea-fans zijn er niet zo zeker van.

@Thepells95 @HazardStuff honestly I think that shows poorly on hazard. Nobody is bigger than the club why is he laughing at a missed opp. ?? — Adam (@AdamspatareCFC) 31 januari 2017

Hazard laughing on the bench, he knew he would have scored that — Husain. (@husainbolt786) 31 januari 2017