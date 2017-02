Belgische eersteklassers gaven afgelopen transferperiode meer uit dan Spaanse teams

De Belgische Jupiler Pro League heeft de voorbije transferperiode ruim 30 miljoen euro gespendeerd aan nieuwe spelers. Daarmee staat het volgens de cijfers van gespecialiseerde site Transfermarkt.de op de achtste plek wereldwijd. Verrassend genoeg werd in België meer uitgegeven aan transfers dan in de Spaanse LaLiga van topclubs Barcelona en Real Madrid.

De wintertransferperiode zit er sinds gisteravond op voor de meest voorname voetbalcompetities en dus is het tijd om een balans op te maken. Uit cijfers van de gespecialiseerde website Transfermarkt.de blijkt dat de Belgische Jupiler Pro League als achtste gerangschikt staat in de competities die het meeste geld spendeerden aan nieuwe spelers. De Belgische clubs gaven ruim 30 miljoen euro aan nieuwe spelers. Daarmee besteedden ze meer geld dan teams uit Rusland, Portugal, Nederland of zelfs Spanje, waar met Barcelona en Real Madrid toch een paar van de meest vermogende teams ter wereld spelen.

Anderzijds werd in de Engelse tweede klasse meer dan dubbel zoveel uitgegeven dan in België. Koploper van de lijst is nog steeds de Engelse Premier League, waar meer dan 250 miljoen werd uitgegeven aan wintertransfers. Het achtvoudige van de Belgische clubs. De megalomane bedragen die in China betaald worden, leverden de Chinese Super League een tweede plek op de lijst op.

Belgische clubs halen vooral jonge buitenlanders

Mede dankzij dure vertrekkers als Genk-spelers Leon Bailey en Wilfred Ndidi stroomde wel nog meer geld vanuit het buitenland naar de Jupiler Pro League dan andersom. De Belgische eerste klasse verkocht voor zo’n 38 miljoen euro aan spelers, goed voor een tiende plek in de ranking. Opvallend is dat de Premier League ook hier koploper is. Voor spelers uit de hoogste klasse van het Engelse voetbal werd afgelopen winter ruim 271 miljoen euro neergeteld.

Opvallend is dat de Belgische clubs hun geld vooral in jonge spelers staken. De top tien van de duurste nieuwkomers in onze hoogste klasse bestaat enkel uit jongens die nog progressiemarge hebben: Zebli (19), Kubo (23), Trebel (25), Kalinic (26), Rotariu (21), Berge (18), Naranjo (22), Marin (20), Tekie (19) en Strandberg (20). Ook opvallend: het zijn allemaal buitenlanders.