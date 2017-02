Genk stelt fier nieuwkomers voor: “Het is voor ons niet makkelijk om topspelers aan te trekken”

Net voor het sluiten van de wintermercato slaagde Racing Genk er nog in om vervangers aan te trekken voor de gekwetste doelman Marco Bizot en de vertrokken Wilfred Ndidi (Leicester) en Leon Bailey (naar Bayer Leverkusen). Nieuwkomers Mathew Ryan, Pierre Desiré Zebli en Jean-Paul Boëtius stelden zich woensdag voor. Die laatste wilde meteen vergelijkingen met Leon Bailey uit de weg gaan. “Jullie mogen me niet zien als zijn vervanger.”

Doelman Mathew Ryan kwam op huurbasis over van Valencia en stond dinsdag al onder de lat in de halve finale van de beker tegen Oostende (0-1). “Bij Valencia waren mijn speelminuten beperkt”, opende de 24-jarige Ryan. “Daarom vond ik het best om elders aan de slag te gaan. Genk was de beste optie voor mij, maar ik zie mij na dit seizoen wel terugkeren naar Valencia (waar hij nog een contract heeft tot 2021, red.).”

Middenvelder Pierre Desiré Zebli tekende voor 3,5 jaar (met een optie op nog een extra jaar) in de Luminus Arena en wordt als de opvolger van de naar Leicester vertrokken Wilfred Ndidi gezien. “Ik begon mijn voetbalcarrière aan de jeugdacademie van Inter”, legde de 20-jarige Zebli. “In 2015 ben ik dan vertrokken naar Perugia, waar Genk mij opgemerkt heeft. Ik heb alleen nog maar goede dingen over Racing Genk gehoord. Mijn bedoeling is hier zo veel mogelijk wedstrijden spelen.” Zebli bezit naast de Ivoriaanse ook de Italiaanse nationaliteit.

De Nederlandse flankaanvaller Jean-Paul Boëtius werd dinsdagavond als laatste aan de Genkse kern toegevoegd. Boëtius wordt door Genk tot het einde van het seizoen gehuurd van het Zwitserse Bazel. De Genkse coach, Albert Stuivenberg, kent hij nog van wedstrijden met de Nederlandse jeugdelftallen, die toen door Stuivenberg werden getraind. “Het is prettig om terug te mogen samenwerken met Albert”, stak Boëtius van wal. “Het klopt inderdaad dat ik de laatste maanden, mede door blessureleed, vrij weinig gespeeld heb. Ook bij Genk zal speeltijd niet vanzelfsprekend zijn. Ik zal moeten werken voor mijn kansen, maar ik voel dat de club vertrouwen in mij stelt. Ik wil wel niet beschouwd worden als de vervanger van Leon Bailey. Al heb ik ook grote ambities. Of ik de club al goed ken? Toen ik nog bij de jeugd van Feyenoord speelde, zijn wij hier enkele jeugdtornooien komen spelen.”

De Condé en Stuivenberg zijn tevreden over transferperiode

Technisch directeur Dimitri De Condé en hoofdcoach Albert Stuivenberg lieten woensdag niets dan positieve signalen horen over de afgelopen transferperiode. “Ik ben tevreden over de nieuwe spelers”, liet Stuivenberg optekenen. “Bovendien hebben we nu eindelijk een duidelijk zicht op de kern.”

“Na het afsluiten van de transferperiode deze zomer hadden we zo’n stormloop deze winter niet verwacht”, bekende De Condé. “Het was ons vrij snel duidelijk dat Bailey en Ndidi gewoonweg niet te houden waren. In hun plaats kwamen al snel José Naranjo en Siebe Schrijvers, maar toen vielen Karelis en Bizot uit.

“We konden dus opnieuw de markt op”, vervolgde De Condé zijn verhaal. “Maar het is voor een club als Genk niet makkelijk om topspelers aan te trekken. Ofwel zijn ze financieel niet haalbaar, ofwel worden ze niet vrijgegeven door hun clubs. Mathew Ryan was een echte buitenkans. Hij voegt extra kwaliteit toe aan onze kern en kan onze jonge doelmannen bijstaan waar nodig. Pierre Desiré Zebli werd, net als Sander Berge, aangetrokken om het gat op te vullen dat Ndidi achterliet. Maar we zien hem niet als dé vervanger van Ndidi. Zijn vertrek zullen we in ploeg moeten opvangen. Boëtius ten slotte is een speler die onze coach perfect kent, en die bij Feyenoord bewezen heeft over de nodige klasse te beschikken.”

Coach Stuivenberg klonk eveneens positief over de gedane transfers. “Ik ben tevreden met de nieuwkomers”, stak de Nederlander van wal. “Er was absoluut nog vers bloed nodig en ik ben blij met de gemaakte keuzes. Bovendien is er nu eindelijk duidelijkheid. Ryan heeft in het verleden al bewezen wat hij waard is. Met Boëtius heb ik al gewerkt. Zijn waarde is mij bekend en alhoewel ik Zebli in eerste instantie niet kende, ben ik toch al overtuigd geraakt van zijn potentieel.”