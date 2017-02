Knap staaltje fairplay: spelers missen bewust drie (!) strafschoppen

Het Roemeense Astra Giurgiu en het Poolse Pogon Szczecin hebben getoond dat fairplay nog degelijk kan bestaan in het moderne voetbal. Tijdens hun wedstrijd werden drie strafschoppen bewust gemist omdat de spelers niet akkoord waren met de scheidsrechter.wel

Toegegeven, het gaat om een vriendschappelijk wedstrijdje in Cyprus. Maar in het huidige voetbal zijn zelfs oefenmatchen lang geen garantie meer voor sportief gedrag.

De eerste strafschop trapte de Roemeen Daniel Niculae met een hobbelballetje in de handen van de doelman. Te opzichtig vond de ref en dus moest Niculae de elfmeter opnieuw nemen. Waarop hij hem hard naast knalde, wat wel mocht van de man in het zwart. "Ik besloot om met opzet te missen omdat zijn beslissing volkomen absurd was", luidde de droge commentaar na geharrewar voor doel op een hoekschop.

Toen de bal ook aan de overkant op de stip belandde, werd ook die strafschop bewust naast getrapt door Pogon-verdediger Jaroslaw Fojut. "Het gedrag van de scheidsrechters had niets met voetbal te maken", verklaarde die achteraf.

Mooi. Maar eerlijk: zou jij hetzelfde hebben gedaan...?