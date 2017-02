Thierry Henry bescheiden over rol bij Rode Duivels: “Ik heb naam, maar deed nog niets als trainer”

Thierry Henry heeft voor het eerst gesproken over zijn rol als T3 bij de Rode Duivels. De Arsenal-legende toonde zich ondanks zijn verleden bijzonder bescheiden. “Ik ben een grote naam, maar als trainer heb ik nog helemaal niets gedaan.” Over de ambities voor het WK in Rusland volgend jaar was hij dan weer minder nederig. “Ik ben meer dan overtuigd dat de Rode Duivels de kwaliteiten hebben om het WK te winnen.”

Thierry Henry behoort tot één van dé iconen van het wereldvoetbal. Kampioen in Frankrijk, Engeland en Spanje. De Champions League gewonnen. Het EK én WK gewonnen. België stond in rep en roer toen bleek dat de levende legende in de zomer de nieuwe aanwinst zou worden van de technische staf van de Rode Duivels. Zelf relativeert hij dat echter in een gesprek met de Waalse openbare omroep RTBF. “Dat ik toegevoegd werd aan de staf van de Rode Duivels is wel over de tongen gegaan”, aldus Henry. “Maar ik heb nog helemaal niets gedaan als trainer. Ik heb een zekere naam in het voetbal van in mijn spelersperiode, maar... als trainer ben ik maar een kleine garnaal en probeer ik bij te brengen wat ik kan.”

BELGA Foto: BELGA

Wat weet Henry eigenlijk van de Belgische nationale ploeg? Net als wij kijkt hij op naar de generatie die in ‘86 vierde werd op het WK van Mexico, zo blijkt. “Ik herinner me de Belgische ploeg van ‘86 nog met Ceulemans, Gerets, Vercauteren... Die staat nog in het geheugen gegrift. Als men over België praat, moet ik spontaan aan die generatie denken.”

Kwaliteit om WK te winnen

Dé hamvraag: is en kan deze generatie beter doen? “In deze groep zit enorm veel talent. Maar kunnen we verdergaan dan gewoon talent? Met de hulp van de trainer moeten we een beetje hoger proberen mikken. Laten we ook niet vergeten wat Marc Wilmots en zijn staf voorheen al gedaan hebben.”

Foto: BELGA

“Er zijn veel teams die het WK kunnen winnen. Als je eraan meedoet, is dat in de hoop het te winnen.” En de Rode Duivels hebben daar volgens Henry de kwaliteit voor, bevestigt hij in een gesprek met Sporza. “Ik ben meer dan overtuigd dat zij de kwaliteiten hebben om wereldkampioen te worden. Daar heb ik nooit aan getwijfeld, maar ik twijfel ook niet aan enkele andere ploegen. Daarom moeten we hard werken.”