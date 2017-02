Belgische U17 gaan zwaar onderuit: Franse aanvaller scoort vijf keer

De jonge Rode Duivels (U17) hebben woensdag met 5-1 verloren tegen Frankrijk in een vriendschappelijke wedstrijd in het Franse Saint-Brieuc.

Grote kwelduivel van de Belgen was Amine Gouiri. Die 16-jarige aanvaller van Olympique Lyon scoorde alle vijf doelpunten voor de Fransen. Voor België kon enkel de 16-jarige aanvaller Loïs Openda (Club Brugge) de netten vinden bij een 3-0 achterstand in de tweede helft. De jongens van bondscoach Bob Browaeys kunnen vrijdag revanche nemen tegen Frankrijk in een tweede vriendschappelijke wedstrijd in Ploufragran.

De jonge Rode Duivels werken van 14 tot 19 maart hun kwalificatiewedstrijden af voor het EK in Kroatië (3-19 mei). Daarin nemen ze het op tegen Nederland, Italië en Wit-Rusland. De wedstrijden worden in Nederland gespeeld en enkel de groepswinnaar plaatst zich voor het EK.

De min 17-jarigen pakten brons op het WK in Chili in 2015 en bereikten op de afgelopen EK’s de halve finales (in 2015 in Bulgarije) en de kwartfinales (in 2016 in Azerbeidzjan). .