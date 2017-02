LA Galaxy beloont Jelle Van Damme voor sterk debuutjaar

Voormalig Rode Duivel Jelle Van Damme heeft zijn contract bij LA Galaxy in de Noord-Amerikaanse Major League Soccer (MLS) verlengd, zo maakte de club woensdag bekend, zonder de contractduur te vermelden.

De intussen 33-jarige Van Damme maakte in januari vorig jaar de overstap van Standard Luik naar de Amerikaanse topclub, waar hij ploegmaat was van de onlangs gestopte Steven Gerrard. Van Damme groeide er in zijn eerste jaar uit tot sterkhouder achterin en kreeg daarvoor nominaties voor de prijzen Nieuwkomer van het Jaar en Verdediger van het Jaar. Hij greep er echter telkens naast, maar in het Elftal van het Jaar was er wel een plekje voor de ex-Rouche weggelegd. Zijn vorige overeenkomst bij Galaxy liep eind dit jaar af.

Met de club uit Los Angeles stootte Van Damme vorig seizoen door tot de kwartfinales van de play-offs. Momenteel is het winterstop in de MLS, het nieuwe seizoen start op 3 maart.