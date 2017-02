Nill De Pauw pas na verlengingen voorbij derdeklasser in Franse beker

En Avant de Guingamp heeft woensdag met 1-2 gewonnen op bezoek bij Les Herbiers in de zestiende finales van de Coupe de France. Guingamp had wel verlengingen nodig om afstand te nemen van de laagvlieger uit de Franse derde klasse.

Op bezoek bij Les Herbiers, pas vijftiende op achttien ploegen in de Franse derde klasse, koos Guingamp-coach Antoine Kombouaré voor Nill De Pauw in zijn basisopstelling. Guingamp domineerde in de eerste helft, maar moest toch gaan rusten met een 0-0 tussenstand. Na 73 minuten was het dan toch raak voor De Pauw en co nadat Alexandre Mendy de thuisdoelman kon verschalken met een gekruiste kopbal. Toen Les Herbiers na 86 minuten ook nog eens met een man minder kwam te staan na de tweede gele kaart voor Kalifa Traoré, leek de wedstrijd gespeeld.

De verrassing was dan ook groot toen Les Herbiers vlak voor tijd gelijk wist te maken via Luigi Glombard (89.). In de verlengingen kwam Guingamp uiteindelijk toch met de schrik vrij na het winnende doelpunt van Mathieu Bodmer in de 113e minuut. Nill De Pauw was toen al vervangen (82e minuut).