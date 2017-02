Haar partner wilde geen trio met haar vriendin en uit pure woede stak ze hem neer

De 42-jarige Teresa M. Gillard wordt ervan beschuldigd haar vriend gestoken te hebben met een schaar nadat hij weigerde een trio te hebben met haar en een vrouw die ze eerder die dag ontmoet had op de hondenweide.

Gillard bekende de feiten en vertelde de politie hoe het zo ver kwam. Ze wilde een nieuwe vriendin, die ze eerder die dag had leren kennen in een park in Lake Havasu City, uitnodigen voor een trio. Ze had het daar al vaker over gehad met haar vriend, en ze waren het erover eens dat ze dat ooit eens wilden doen.

Volgens Gillard voelde haar vriend zich niet zo goed die dag en wilde hij daarom niet deelnemen aan het triootje. Zijn weigering leidde tot een ruzie waarbij Gillard hem in de arm en maag gestoken heeft met een schaar.

Opvallend genoeg was het Gillard zelf die de politie belde na de feiten, omdat haar vriend haar buitengesloten had. Eenmaal ze terug binnengeraakt was, zette ze de aanval gewoon verder, tot haar vriend erin slaagde de vrouw voor een tweede keer buiten te sluiten.

De vrouw wordt beschuldigd voor een aanval met een dodelijk wapen en huishoudelijk geweld.