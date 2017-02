De Bruyne loodst Manchester City weer in top vier, United en Everton laten dure punten liggen

Na 23 speeldagen mag Chelsea dan wel autoritair op kop staan in de Premier League, achter de Londenaars is het razend spannend met de vier achtervolgende teams op een zakdoekbij elkaar. En dankzij Kevin De Bruyne staat ook Manchester City daarbij na een ware demonstratie tegen West Ham.

Vincent Kompany begon bij Manchester City op de bank tegen West Ham. Het nieuws in Engeland was echter dat Guardiola doelman Bravo uit de ploeg zette voor Caballero.

Uiteraard stond ook Kevin De Bruyne aan de aftrap en de Rode Duivel toonde alweer zijn grote impact op het team. Na een simpele één-twee door het centrum met Jesus opende hij in de 17e minuut de score. Zijn elfde doelpunt al in 50 Premier League-wedstrijden...

Amper vier minuten later verdubbelde David Silva de score na een heerlijke actie van Sane, die door spelverdeler De Bruyne op links werd vrijgespeeld. Jesus scoorde nog voor rust zijn eerste competitietreffer voor The Citizens: hij moest de 0-3 maar tegen de touwen duwen na een altruïstische assist van Sterling. Toen Sterling neerging in de zestien nadat hij door De Bruyne met een heerlijke dieptepass was vrijgespeeld, mocht Yaya Touré vanop de stip de 0-4-eindscore vastleggen.

In de stand komt Manchester City nu naast Liverpool op de vierde plaats, met één puntje minder dan het duo Arsenal-Tottenham maar wel op tien punten van leider Chelsea.

Met Romelu Lukaku en Kevin Mirallas kwamen woensdagavond bij Everton nog twee Belgen in actie in de Premier League. Zij begonnen beiden aan de uitwedstrijd tegen Stoke City. Na zeven minuten was het Stoke dat op voorsprong kwam via oudgediende Peter Crouch. Voor de boomlange spits was het zijn honderdste Premier League-doelpunt. Everton kwam nog voor rust langszij toen een schot van Seamus Coleman via Stoke-verdediger Ryan Shawcross in doel belandde (39.). In de tweede helft werd er niet meer gescoord, waardoor beide ploegen zich tevreden moesten stellen met een punt. Romelu Lukaku maakte de 90 minuten vol, Kevin Mirallas moest plaats ruimen na 70 minuten. Bij Stoke City mocht Julien Ngoy invallen voor Marko Arnautovic in de 89e minuut.

José Mourinho deed bij Manchester United geen beroep op Marouane Fellaini in de thuiswedstrijd tegen Hull City, hij zat zelfs niet op de bank. Tegen een stug Hull City kwam United niet tot scoren, waardoor het voorlopig niet weggeraakt van een teleurstellende zesde plaats, met vier punten minder dan stadsgenoot City en Liverpool. Everton staat zevende met echter negen punten achterstand op de top vijf.

Newcastle kan niet winnen in Championship

Bij Fulham mocht Denis Odoi enkel invallen in de toegevoegde tijd (90.+1) om nog wat tijd te winnen in de 0-2 overwinning op bezoek bij Burton. Nog in de Championship liet Newcastle twee punten liggen door het 2-2 gelijkspel tegen Queens Park Rangers. Matz Sels zat de volledige wedstrijd op de bank. Leider Brighton, de club van Sébastien Pocognoli, kan zo donderdagavond uitlopen tot vier punten van Newcastle bij winst op bezoek bij Huddersfield Town. Fulham staat negende met 43 punten.

Boyata matchwinnaar voor Celtic

In Schotland stond Dedryck Boyata opnieuw in de basis bij Celtic in de thuiswedstrijd tegen Aberdeen. Het was al zijn vierde basisplaats op rij na langdurig blessureleed en na 57 minuten kroonde hij zich tot matchwinnaar met een kopbaldoelpunt op assist van Scott Sinclair. Ook vorige week bezorgde Boyata zijn team al de zege met het enige doelpunt in de wedstrijd tegen St. Johnstone. Celtic telt nu 67 punten, dat zijn er al vijftien meer dan eerste achtervolger Rangers. Aberdeen staat derde met veertig punten, maar heeft wel nog een wedstrijd minder gespeeld dan Rangers.