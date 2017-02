Manager klapt uit de biecht: Zo heeft Club een van de beste transferperiodes ooit aangepakt

Het had ook Tal Ben-Haim kunnen zijn. Of Mathieu Dossevi. Of Edmilson Junior. In totaal misschien wel zo’n acht spelers. Maar in hun plaats konden Club Brugge en haar CEO Vincent Mannaert dinsdag om zes uur Dorin Rotariu officieel contracteren. De verrassende epiloog van een meer dan bevredigende transferperiode voor blauw-zwart. Een Belgische transferperiode die volgens Mannaert de meest kapitaalintensieve ooit was. Zijn analyse.

Vincent Mannaert maakt zich op voor een lang antwoord. De vraag of Rotariu geen last minute aankoop is, schreeuwt haast om weerlegd te worden. “Wij werken niet noodzakelijk met een eerste, tweede of derde ...