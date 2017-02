Onze reporter keek samen met de familie van verleidster Bo naar Temptation Island: “Wat? Zij noemt mijn dochter een slet?”

Al twee maanden keken ze in een fraai woonwijkhuis in Veurne uit naar gisteravond. Sandra Gyssens en Hilaire Soetaert hadden heel de familie uitgenodigd om samen gezellig naar de eerste twee afleveringen van Temptation Island te kijken, dat gekke programma op Vijf waar een handvol stoeipoezen vaste koppels uit elkaar trachten te spelen. Bo, de dochter des huizes, is een van die stoeipoezen. “Ze doet dat goed”, zeggen mama en papa.