Anderlecht, Club Brugge en Charleroi hebben te weinig ‘Belgen’

In de afgelopen transferpe­riode kwam er weer een tiental meer buitenlanders naar onze competitie dan dat er naar het buitenland werden getransfereerd. Daardoor komen sommige clubs in de problemen om de komende maanden de verplichte zes ‘homegrown’-spelers (spelers die in ons land werden opgeleid) op het wedstrijdblad te zetten. Vooral Anderlecht, Club Brugge, Charleroi en Eupen moeten opletten.