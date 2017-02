Penaltykoning Mignolet over zijn geheim: "Niet alleen kwestie van goeie hoek te kiezen"

Veertien penalty’s kreeg Simon Mignolet al tegen bij Liverpool. Allemaal werden ze binnen het kader getrapt, acht keer werd gescoord, zes keer ranselde “Big Si” het leer uit zijn doel. Geen enkele doelman doet beter in de Premier League.

Dankzij Simon Mignolet blijft de Premier League nog een beetje spannend. Zijn save op de penalty van Diego Costa in de slotfase van Liverpool-Chelsea zorgde er dinsdagavond voor dat Chelsea niet nog meer uitliep in de titelrace en zaterdag kan Arsenal de kloof verkleinen tot zes punten. Met zeven gestopte penalty’s sinds zijn debuut in 2011 doet geen enkele Premier League-doelman beter.

Wat is je penaltygeheim?

“Dat weet ik niet. (lacht) Het is natuurlijk een mooie statistiek, waar ik trots op ben. Het is vooral een kwestie van je huiswerk goed te doen. Normaal gezien is Eden Hazard de strafschopnemer bij Chelsea, maar hij was al gewisseld. Dan weet je dat je Diego Costa kan krijgen. Het is niet alleen een kwestie van een goeie hoek te kiezen, je moet ook je hand er nog tegen krijgen, want die penalty was best hard getrapt.”

En dan geeft de kleedkamer je een staande ovatie als je terug binnenkomt?

“Na zo’n match doe je interview na interview. Toen ik in de kleedkamer kwam, was bijna iedereen al vertrokken. Natuurlijk krijg je wel felicitaties van veel mensen. Dit was een belangrijke penalty. Het was ook goed dat ik belangrijk kon zijn voor de ploeg na die vrije trap in de eerste helft.”

Je stond nog op je ploegmaats te roepen toen David Luiz de vrijschop binnen jaste...

“Natuurlijk weet ik dat ik op de tegenstander moet letten, maar ik had het fluitsignaal niet gehoord. Of misschien had ik het gehoord, maar dacht ik dat er in het publiek werd gefloten. Je kan dan wel zeggen dat de vrijschop zo goed getrapt was dat hij sowieso was binnengegaan, maar als doelman wil je jezelf altijd een kans geven de bal te redden.”

Steven Gerrard was analist op de Engelse tv. Hij zei dat een keeper zich niet moet bezighouden met de verdedigers te coachen.

“Een doelman moet zijn verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat de organisatie er staat. Bijvoorbeeld als er een onrechtstreekse vrijschop wordt getrapt. Je mag niet puur aan jezelf denken.”

Dankzij je redding vermeed je een historische reeks van vier thuisnederlagen op rij. Maken jullie nog kans op de titel? Jullie pakken vier op zes tegen Chelsea en moeten van de topteams alleen nog bij Manchester City op bezoek.

“Er zijn nog vijftien wedstrijden, het is veel te vroeg om over de titelkansen te spreken. In de Premier League bestaat er niet zoiets als een makkelijk programma. Kijk naar Arsenal, dat dinsdag thuis verloor van Watford, en Tottenham, dat gelijkspeelde op Sunderland. Het belangrijkste is dat we bewezen hebben dat we de betere ploeg waren van Chelsea en het echte Liverpool getoond hebben. Dat moeten we nu ook bewijzen op Hull, nooit een makkelijke verplaatsing. En hopen dat Chelsea steken laat vallen.”