DNA-onderzoek moet doorbraak forceren in mysterieuze moord op Sofie

Knokke-Heist / Roeselare - Tien dagen na de moord op Sofie Muylle (27) op het strand van Knokke, zijn dinsdag vijf mannen ondervraagd. Onder hen ook de vriend van het meisje. De vijf zouden ook DNA afgestaan hebben, maar mochten nadien gewoon beschikken. Speurders hopen dankzij een DNA-match alsnog een doorbraak te forceren in de mysterieuze zaak.

Een antwoord op de vraag wat ze in de nacht van 21 op 22 januari gedaan hadden. En een DNA-staal. Dat werd gevraagd van vier mannen die dinsdagochtend geboeid naar het politiecommissariaat gevoerd werden. Nadien mochten ze gewoon beschikken, zonder dat ze in verdenking werden gesteld.

Onder de vier ook stamgasten van de KZ Pianobar in Knokke, waar Sofie Muylle voor het laatst gezien werd. Het meisje stapte daar plots weg en werd zondagmiddag dood teruggevonden op het strand, op goed een kilometer van het café. Ze werd verstikt, maar niet verkracht. Ze had wel lichte verwondingen in het aangezicht.

De vier zeggen absoluut niks met de zaak te maken te hebben. “De onderzoekers zouden mijn cliënt herkend hebben op camerabeelden”, zegt advocaat Marc Schollier. “Hij ontkent dat ook niet. Mijn cliënt geeft toe dat hij daar is geweest die nacht om een pintje te gaan pakken. Hij ontkent wél met klem iets met de zaak te maken te hebben. Als de speurders iedereen gaan oppakken die op de camerabeelden of in dat café te zien is, dan gaan ze lang zoet zijn, hé.”

“Coherent verhaal”

Ook de vriend van Sofie werd dinsdag opnieuw ondervraagd. “Hij heeft de speurders heel gedetailleerd verteld wat hij die avond gedaan heeft. Zijn verhaal is coherent”, zegt zijn advocaat Luc Arnou.

Zoals geweten, ontkent de vriend bij hoog en bij laag iets met de moord te maken te hebben. Hij is zijn vriendin die avond gaan zoeken, maar heeft haar niet gevonden. Of hij ook DNA heeft afgestaan aan de speurders, wil de advocaat niet bevestigen. Ook het parket wil daar geen commentaar over kwijt.

Toch hopen de speurders straks op een doorbraak. Als het DNA van één van de vijf matcht met genetisch materiaal teruggevonden op het lichaam van de vermoorde vrouw, dan kan de zaak behoorlijk snel opgelost raken. De stalen zijn inmiddels opgestuurd voor analyse. Resultaten waren gisteren nog niet gekend.

Afscheid in stilte

Gisterochtend is in Roeselare in alle stilte afscheid genomen van Sofie. Enkel een handvol familieleden woonde de begrafenisplechtigheid bij. Sofies vriend leek niet aanwezig.