Meeste Optima-klanten vragen geld niet terug

7.499 klanten van Optima Bank hebben geen aangifte gedaan om het geld op hun rekening bij de bank te recupereren, zo zegt curator Hans De Meyer. Volgens De Meyer had Optima Bank 10.397 rekeninghouders, waarvan 9.873 natuurlijke personen. Daarvan hebben er zich slechts 2.429 gemeld bij het garantiefonds.

Het merendeel van de rekeningen blijkt slapend te zijn

Het merendeel van de rekeningen blijkt slapend te zijn. “Een erfenis van het Ethias-verleden”, schat de curator. Optima Financial Planners nam de Ethias Bank over van verzekeraar ­Ethias nadat die door Europa verplicht was geworden de bank af te stoten, als compensatie voor de ontvangen overheidssteun tijdens de financiële crisis. Ethias heeft zijn hoofdzetel in Luik, maar heeft ook een structuur in Brussel en Hasselt. Optima Bank was vooral een Vlaams fenomeen dat opereerde vanuit Gent.

Blijkbaar zijn er nogal wat rekeninghouders die de stap naar de Optima Bank niet als actieve klant hebben beleefd. Op die manier wordt 6,1 miljoen euro niet opgevraagd. Gemiddeld staat 818 euro op een slapende rekening van Optima Bank.

De curatoren hebben bij de aanvang van het faillissement 10.000 brieven verstuurd en de rekeninghouders gevraagd aangifte te doen, maar het merendeel heeft dus niet gereageerd.