Nog even een knuffel, en dan weer naar de cel voor Diepvriesmoord

Gits / Hooglede - Op het einde van haar proces heeft Isabel Duthoit (42) uit het West-Vlaamse Gits even haar minderjarige dochter mogen vastnemen. De tiener woonde de zitting bij, om haar moeder te steunen.

Het was voor beiden een emotionele dag geweest. De vrouw werd afgeschilderd als een koelbloedige moordenares die zich ten onterechte uitgeeft als slachtoffer van partnergeweld. “Ze is een manipulatieve leugenaar. Ze wilde van haar man af en heeft hem in koelen bloede afgemaakt. Daarna heeft ze hem behandeld als een stuk biefstuk, ingevroren op -24 graden”, aldus procureur-generaal Serge Malefason.

De verdediging vond het niet kunnen dat het partnergeweld werd afgedaan als enkele tikken. “Een man slaat een vrouw nooit. Mijn cliënte heeft een hondenleven gehad met hem. Ze is geen harteloze vrouw, maar een gebroken vrouw”, aldus advocate Fabienne De Smet.

Duthoit zit al sinds april 2015 in de cel, nadat aan het licht was gekomen dat ze bijna een jaar eerder haar echtgenoot Jaap Van den Blink (59) had vermoord. Ze diende het slachtoffer heroïne en pillen toe, om hem daarna samen met een dakloze, speedverslaafde man te wurgen. De vrouw riskeert 27 jaar celstraf, de mededader 24 jaar.