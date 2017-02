1,2 miljard mensen checken Facebook elke dag

De Amerikaanse socialenetwerksite Facebook kondigde woensdag aan het jaar 2016 te hebben afgesloten met betere resultaten dan verwacht. De mobiele advertenties blijven de groei ondersteunen, en het aantal gebruikers is nog toegenomen.

De omzet in het vierde kwartaal viel met 8,8 miljard dollar 51 procent hoger uit dan een jaar eerder. De omzet viel ook hoger uit dan de 8,5 miljard dollar waar kenners op hadden gerekend.

Adverteerders stonden vooral in de drukke periode rond de feestdagen in de rij om via onder meer Facebook en Instagram consumenten te bereiken. De winst van het bedrijf in het laatste kwartaal kwam uit op 3,5 miljard dollar.

De jaarwinst bedroeg 10,2 miljard dollar. Topman Mark Zuckerberg keek tevreden terug op 2016, maar zei ook dat er nog een hoop werk te doen is om mensen “samen te brengen”.

Mobiele advertenties

Facebook is, na Google-moeder Alphabet, de nummer twee in de markt voor mobiele advertenties. Ook via Instagram timmert het bedrijf stevig aan de weg. Het aantal gebruikers voor Instagram steeg tot meer dan 600 miljoen.

Het aantal maandelijks actieve gebruikers voor Facebook zwol aan tot 1,86 miljard op het eind van december. Ruim 1,2 miljard daarvan kunnen geen dag zonder de netwerksite en 1,74 miljard gebruikers verschaffen zich via de smartphone toegang tot het platform.

In de nabeurshandel maakte het aandeel Facebook een koerssprong, geholpen door analistencommentaren waarin Facebook als ‘fundamentele speler’ in de advertentiemarkt wordt bestempeld.