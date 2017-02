CLUBNIEUWS. New York City mikt na Vadis nu op Anderlecht-speler, Rotariu geland in Brugge

Nu de wintertransferperiode eindelijk (zo goed als) achter de rug is, kunnen we ons in theorie weer volledig focussen op het sportieve. Al lekken er nog smeuïge details over transfers naar buiten en lonken exotische clubs als New York City naar spelers uit de Jupiler Pro League. Maar toch wordt er nu in elke club vooral een sportieve balans gemaakt van wie speelklaar is en wie niet na de woelige transferperiode. Een overzicht.

New York City mikt na Vadis nu op Badji



ANDERLECHT Op de laatste dag wees Stéphane Badji (26) een uitleenbeurt aan Moeskroen en Roda JC af omdat er nog een buitenlands bod binnenkwam. Het blijkt om New York City FC te gaan. De Amerikaanse zusterclub van Man City mikte in eerste instantie op Vadis Odjidja van Legia, maar toen die deal afsprong, kwamen ze bij Badji terecht. De Amerikaanse transfermarkt is nog open. RSCA wil de Senegalees verhuren, maar de deal is nog niet afgerond. De Senegalees zou er samenspelen met David Villa en Andrea Pirlo. Ook Fred Brillant ­(ex-Oostende) en Maxime Chanot (ex-Kortrijk) spelen bij New York City.

?Kara Mbodj is terug in België na de uitschakeling van Senegal op de Afrika Cup. De verdediger landde gisteren in Zaventem, maar bood zich ’s namiddags niet aan op training bij Anderlecht. Kara liet zich de voorbije dagen misnoegd uit over berichtgeving in de media als zou hij aansturen op een vertrek. Het is niet duidelijk op welke termijn hij nu opnieuw voor Anderlecht inzetbaar is. Ook trainer René Weiler ontbrak op training. De Zwitser reisde naar zijn thuisland omdat zijn vader is overleden. Het is de bedoeling dat hij vrijdagavond op ­Daknam in de dug-out plaatsneemt.(jug, bla)



Oostende moet 15 procent transfersom Dimata afstaan aan Standard



KV OOSTENDE Voor het afsluiten van de transfermarkt maakte KV Oostende met het Duitse Wolfsburg goeie afspraken over de toekomstige transfer van spits Landry Dimata (19). Behoudens ongelukken wordt daar de volgende weken verder over gepraat. De Wolven zouden een – naar Oostendse normen – absolute recordsom willen betalen voor de jonge spits, die nog tot 2021 onder contract ligt bij de kustploeg.



KVO moet wel 15 procent op de meerwaarde afstaan aan zijn ex-club Standard, waarvan het de spits vorige zomer voor slechts 500.000 euro overnam. Nu, na zijn doorbraak, is hij meer dan het tienvoudige van dat bedrag waard. Standard zal dus wellicht nog zo’n miljoen euro opstrijken als de transfer doorgaat.(jug, bfa)



Rotariu geland, Poulain blijft binnen

CLUB BRUGGE De Roemeen Dorin Rotariu landde gisteren op Belgische bodem. Morgen traint hij voor de eerste keer met de groep.

Tijdens de voormiddagtraining gisteren werd er gewerkt met verschillende groepen die afwisselend binnen en buiten werkten. Benoit Poulain trainde nog steeds niet mee. Hij heeft nog last van de kneuzing die hij opliep tegen Standard en bleef dus aan de kant. De wedstrijd van zondag tegen Charleroi zou normaliter geen probleem mogen zijn. Limbombe en Van Rhijn revalideren verder. (jve)

"Plots was interesse uit Dubai voor Perbet weg”

AA GENT Jérémy Perbet, de spits van wie verwacht werd dat hij deze transferpe­riode zou vertrekken, is en blijft een speler van AA Gent. “De club heeft Perbet nooit naar de uitgang willen begeleiden”, zei Michel Louwagie gisteren. “Integendeel, het was Jérémy zelf die tijdens de stage in Perpignan aan Hein is komen vragen om hem naar Dubai te laten vertrekken. Maar toen de transfer van Kubo afgerond was (en Perbet dus had kunnen vertrekken, nvdr.), bleek het verhaal Dubai voorbij. Voor ons was enkel Dubai een optie, omdat hij dan langs de kassa kon passeren en wij een mooie transfersom zouden incasseren. Hem laten vertrekken naar een concurrent kon niet. We hebben met geen enkele Belgische club gepraat.”

Gisteren raakte ook bekend dat AA Gent Hajradinovic definitief laat vertrekken naar het Noorse Haugesund, waar hij al sinds begin 2016 op huurbasis aan de slag was.(ssg)

Tom De Sutter onzeker voor Anderlecht

LOKEREN Tom De Sutter (achillespees) moest gisteren de training opnieuw aan zich voorbij laten gaan. De 31-jarige aanvaller raakt maar niet verlost van zijn vervelende achillespeesblessure en is hoogst twijfelachtig voor de match van komende vrijdag tegen ex-ploeg Anderlecht. Bob Straetman is verlost van zijn blessure en is opnieuw fit. Mohamed Ofkir (schouder) traint al mee, maar mag voorlopig door zijn schouderblessure nog geen contact aangaan. (whb)

Drie miljoen voor Boli geweigerd



STVV Enkele uren voor het sluiten van de wintermercato duwde Fulham zwaar op het gaspedaal om Yohan Boli (binnen te halen. Uit goede bron vernamen we dat de Engelse tweedeklasser een riant bod van liefst 3 miljoen euro exclusief bonussen bij STVV neerlegde voor de spits. Een straf bedrag, maar voorzitter Roland Duchâtelet en manager Philippe Bormans wilden de Fransman niet laten gaan. Net als eergisteren bleven Sascha Kotysch (adductoren), Damien Dussaut (enkel) en Jorge Pulido (knie) woensdag langs de kant op training.

Nils Schouterden laat vandaag zijn knie onderzoeken door een specialist. De winger blijft hinder ondervinden van de blessure die hij opliep tegen STVV. Omdat het om dezelfde knie gaat waaraan Schouterden vorig jaar bij Westerlo werd geopereerd, wil KV geen risico nemen. De match tegen Oostende komt zeker te vroeg. De Evocatiecommissie doet “binnen een termijn van één tot twee weken” uitspraak over het dossier van de match tegen Genk, die volgens andere instanties van de KBVB niet moest worden herspeeld. (gus)

Alleen Naranjo niet in Europa League



KRC GENK Genk mocht uiteindelijk vijf van zijn zes nieuwkomers inschrijven op de nieuwe Europese lijst. Boëtius, Zebli en Berge zijn de drie toegestane nieuwkomers op de A-lijst, Ryan mag als extra doelman de geblesseerde Bizot vervangen én Schrijvers kan als jeugdproduct ook na een uitleenbeurt worden toegevoegd aan de zogenaamde B-lijst. Naranjo valt af, hij was toch niet speelgerechtigd omdat hij dit seizoen al in de Europa League speelde met Celta. Het valt af te wachten of Stuivenberg zaterdag tegen Moeskroen een beroep kan doen op spits Samatta. Hij viel dinsdag uit met een blokkage in de rug en kreeg gisteren uitgebreid verzorging. (mg)

Aanwinst Leandro Rodriguez traint meteen mee

WAASLAND-BEVEREN Alessandro Cerigioni, die eerder deze week om privéredenen ontbrak, was er gisteren opnieuw bij. Julian Michel en Vallteri Moren trainden individueel op het veld en werken verder aan hun revalidatie. Everton-huurling Leandro Rodriguez (foto) trainde gisteren voor het eerst mee op de Freethiel. De 24-jarige Uruguayaanse aanvaller keert deze week nog even richting Engeland, aangezien hij dinsdag halsoverkop naar België vloog. (whb)

Stojanovic en De Mets klaar voor Standard

KV KORTRIJK Aanwinst Jovan Stojanovic trainde gisteren voor de eerste keer mee. Ook Gertjan De Mets (foto) lijkt opnieuw fit na zijn buikgriep en trainde mee. Beiden zijn dit weekend speelgerechtigd voor de verplaatsing naar Standard. Sidy Sarr bleef gisteren aan de kant met een lichte blessure. Lennert De Smul revalideert verder. (jve)