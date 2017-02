Flitscamera zo populair dat het weer gevaarlijk wordt

Amper veertien dagen heeft de politie van Brakel en de Vlaamse Ardennen hem kunnen inzetten: de flitscamera die verscholen zit in een vuilnisbak. Het ding moest zo onopvallend mogelijk flitsen, maar dat draaide anders uit: automobilisten die de flitsvuilnisbak spotten, stopten om hem te fotograferen en die foto op Facebook te zwieren. Gevaarlijk, en dus haalt de politie de flitser tijdelijk weg.

Op Facebook heeft de flitsvuilnisbak al 1.800 volgers, verspreid over verschillende groepen. Elke dag zet wel ­iemand in de buurt van Oudenaarde een nieuwe foto ervan online. “Het is een sport geworden om de vuilnisbak te spotten”, zegt Joost Duhamel, korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen. Al is dat nu ook weer niet zo moeilijk: de camera is weggestoken in een zwarte vuilnisbak, terwijl alle afvalcontainers in de regio groen zijn. De flitsbak is ook een kop groter dan een gewone afvalbak.

En dus gebeurde het de voorbije weken geregeld: automobilisten zien de vuilnisbak, stoppen, stappen uit, nemen een foto en zetten die op Facebook of Twitter. Gevaarlijk, maar dat houdt de “flitstoeristen” blijkbaar niet tegen. Daarom wordt de camera voorlopig niet meer gebruikt. “Tot de hype is overgewaaid. Want de verkeersveiligheid komt in het gedrang.”

Ook in Aalter, waar ze ook een flitsvuilnisbak hebben, en in Gent, waar de superflitspaal Lidar staat, kennen ze het fenomeen van “flitspaal­toerisme” en Facebookpagina’s om zo veel mogelijk foto’s van de flitser te delen. “We betreuren dat er foto’s vanuit de auto worden genomen, dat zien we liever niet”, klinkt het in Aalter. Daarom heeft de politie daar beslist om zelf mee te delen waar de camera opgesteld staat.

Kris Brijs, verkeerspsycholoog aan de UHasselt, is niet verbaasd over het fenomeen. “Als je mensen niet op voorhand inlicht over een bepaalde maatregel om de orde te handhaven, dan wreekt zich dat. Ze halen de maatregel onderuit door foto’s te nemen en de locatie te verklikken. Omdat ze denken dat die camera’s er alleen staan om de zakken te vullen, niet om het verkeer veiliger te maken.”

Zeker als het over snelheid gaat. Dat ligt gevoeliger dan controles op alcohol of drugs. “De politie kondigt daarom een deel van haar controles gedetailleerd aan, een ander deel houdt ze geheim. Zo geef je het gevoel dat het rechtvaardig is.”

57.000 euro

Voor de politiezones Brakel en Vlaamse Ardennen is het wel jammer, want de flitsvuilnisbak heeft 57.000 euro gekost. Agenten gaan nu enkel nog de flitser gebruiken, zonder vuilnisbak. De ­camera kan in beide richtingen flitsen, tot zes rijvakken naast ­elkaar.