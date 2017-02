Dubbel zoveel mensen ruilen eigen wagen in voor deelauto

Brussel - Het aantal mensen dat gebruikmaakt van allerhande autodeelsystemen is in een jaar tijd verdubbeld. “De deeleconomie zit in de lift”, zegt Jeffrey Matthijs van Autodelen.net. “Vooral jongeren hebben vaak geen nood meer aan een eigen auto omdat ze het te duur vinden.”

In januari vorig jaar waren in ons land zo’n 14.000 autodelers, dit jaar zijn dat er al 28.000. Dat is dus een verdubbeling. Het aantal auto’s dat gedeeld wordt, is meer dan verdubbeld: van 1.200 vorig jaar tot zo’n 3.000 deelauto’s nu.

“De deeleconomie zit in de lift”, legt Matthijs uit. “Bovendien vinden veel jongeren het niet meer nodig om een eigen auto te bezitten. Ze zijn opgegroeid met files en de klimaatverandering. Ze willen een auto kunnen gebruiken, maar hoeven die niet te bezitten.”

Dat ook de overheden de laatste tijd op de kar zijn gesprongen, net als verschillende autobouwers, verklaart ook deels het succes van het autodelen. Bovendien zijn er naast de grote spelers zoals Cambio ook steeds vaker kleine lokale initiatieven.