Sarcastische Mourinho loopt weg bij interview (en haalt uit naar Klopp en Wenger)

Jose Mourinho is not happy. Not happy at all... #MUFC pic.twitter.com/zpr17WYjM0

Manchester United heeft woensdagavond gelijkgespeeld in een zout- en doelpuntenloze partij tegen het bescheiden Hull City. Tot enige onvrede van coach José Mourinho, want de Portugees haalde na afloop uit naar collega’s Jürgen Klopp (Liverpool) en Arsène Wenger (Arsenal), alvorens weg te lopen bij een interview met de BBC.

Mourinho was na afloop van de wedstrijd woedend op scheidsrechter Mike Jones, die volgens hem niet genoeg had ingegrepen bij het tijd winnen van Hull. Daarbij vergeleek hij zichzelf met Klopp en Wenger: “Je weet dat ik anders ben. De regels zijn anders voor mij. Ik ben anders in alles. Ik moest ooit mijn team zien spelen vanuit een hotel, ik mocht niet naar het stadion komen. Mijn assistent werd zes wedstrijden geschorst, en hij raakte niet eens iemand aan.” Een verwijzing naar de duw die Arsenal-coach Wenger twee weken geleden tijdens de competitiewedstrijd tegen Burnley uitdeelde aan de vierde ref in de spelerstunnel.

Arsene Wenger could face FA ban for pushing Anthony Taylor during Arsenal's win over Burnley. How many games is this worth? pic.twitter.com/frVpBUkV6z — PlayerPro (@PlayerProSoccer) 22 januari 2017

Waarna Mourinho sarcastisch toevoegde: “En dinsdag zei een official tegen een trainer ‘Ik hou van je passie, doe wat je wil.’” Daarmee viseerde hij Liverpool-coach Jürgen Klopp, die dinsdagavond fors tekeerging tegen een vierde ref tijdens de topper tegen Chelsea (1-1).

Jürgen Klopp dinsdagavond Foto: rr

“Maar tegen mij werd vandaag gezegd dat ik moest neerzitten, of ik zou naar de tribunes gestuurd worden. Dus ja, alles is anders voor mij. En stel me geen vragen die me in een lastig parket brengen”, aldus een gefrustreerde Mourinho, die ook had gezien hoe zijn elftal matig speelde, een derde gelijkspel op rij moest toestaan, en bijgevolg niet kon profiteren van de misstappen van de concurrentie.

Mourinho was ook ontevreden dat Hull-spits Oumar Niasse geen rode kaart kreeg voor een aantal overtredingen: “Als ik me uitspreek, word ik gestraft. En ik wil niet gestraft worden. Ik ben niet tevreden met dit resultaat, maar ik zal onze tegenstanders niet bekritiseren.” Waarop hij de tegenstander bekritiseerde: “Zij vechten voor hun leven, dan is elk punt goud waard. Zij moeten vechten met alles wat ze hebben, en ze hebben getest hoever ze daarin konden gaan. En de scheidsrechter heeft hen een bevredigend antwoord gegeven. Dus mochten zij 90 minuten lang doen wat ze gedaan hebben.”

Maar toen BBC-journalist Martin Fischer daarop vroeg wat de scheidsrechter dan exact had moeten bestraffen, kookte het potje van Mourinho helemaal over: “Wel, als je dan toch niets van voetbal kent, dan zou je hier niet moeten staan met een microfoon in je hand.” Waarna hij wegliep...

Door het gelijkspel verliest Manchester United opnieuw terrein op het nummer 5 in het klassement, rivaal en stadsgenoot Manchester City (0-4 zege tegen West Ham), dat nu vier punten voorsprong heeft. Leider Chelsea heeft nu zelfs al een schijnbaar onoverbrugbare voorsprong van 14 punten op de ploeg van Mourinho.