Lille reageert op seksistische Lyon-fans met gratis tickets voor vrouwen: “Dames, bij ons zijn jullie welkom”

Fans van de Franse eersteklasser Lyon hebben zich van hun minste kant laten zien. De spandoeken die ze toonden tijdens we wedstrijd tegen Lille laten weinig aan de verbeelding over: mannen horen thuis in het stadion, vrouwen in de keuken. Lille OSC reageerde met een mooie actie: vrouwen mogen gratis naar de volgende wedstrijd. “Dames, bij ons zijn jullie welkom”