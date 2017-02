‘Digitalisering leidt niet tot massaal jobverlies’

Althans in de komende twee jaar zal de opkomende digitalisering niet leiden tot massaal jobverlies. Toch wint niet iedereen.

Volgens een onderzoek van HR-dienstverlener ManpowerGroup bij 18.000 werkgevers wereldwijd gaat 83 procent van de werkgevers onder druk van de digitalisering de komende twee jaar medewerkers aanwerven of zijn loonmassa status quo houden.

Slechts 12 procent van de 18.000 bevraagde werkgevers is van plan medewerkers te vervangen door machines of robots. In België is dat amper 1 procent. Digitalisering en automatisering leidt op korte termijn dus niet tot massale jobvernietiging, zoals weleens wordt geopperd.

IT en HR winnen

Volgens het onderzoek van ManpowerGroup zullen IT-profielen (+ 26 procent) de grootste groei kennen, gevolgd door HR- (+ 20 procent) en commerciële en frontline profielen (+ 15 procent). Maar voor andere functies zijn er weinig groeiperspectieven. Hieronder administratieve medewerkers (+ 5 procent), managementfuncties (+ 4 procent) en boekhouders en financiële profielen (+ 1 procent).

Overal ter wereld en in alle sectoren zal, zo blijkt uit het onderzoek, de vraag naar data-analisten fors toenemen. Het gaat dan om mensen die waardevolle data kunnen verwerken, synthetiseren en analyseren in het belang van de groei van de onderneming. Op het vlak van HR zal in het bijzonder de vraag naar change- en talentmanagers toenemen. Op commercieel vlak groeit de nood aan mensen die de nieuwe digitale oplossingen aan de man kunnen brengen.

