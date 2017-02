Guardiola over zijn nieuwe wonderboy: “Jesus is als een watermeloen”

Pep Guardiola is vandaag best opgetogen: de coach van Manchester City zag woensdagavond een prachtprestatie van Braziliaanse aanwinst Gabriel Jesus in de competitiewedstrijd op het veld van West Ham, die eindigde in een 0-4 zege voor de Citizens.

De 19-jarige Gabriel Jesus maakte in januari de oversteek van zijn Braziliaanse club Palmeiras naar Manchester, en liet op het veld van West Ham meteen één doelpunt en één prachtige assist op Kevin De Bruyne noteren. Guardiola werd er zowaar poëtisch van: “We wisten dat hij veel belofte toonde, Jesus is een vechter met torinstinct. Maar uiteindelijk weet je het nooit zeker, de jongen is als een watermeloen. Je moet ‘m open doen om te zien of hij goed is of niet. Hij droomt over wat hij allemaal wil bereiken in zijn carrière, hij wil iets betekenen in het wereldwijde voetbal. Wij hopen dat hij dat bij ons zal bereiken.”

De knalprestatie van Jesus is mogelijk slecht nieuws voor Sergio Agüero, die woensdag vanop de bank moest toekijken. De Argentijn was nochtans topfit, maar volgens Guardiola blijft hij onlosmakelijk deel uitmaken van zijn plannen: “Ik overleg met mijn staf en neem beslissingen op basis van prestaties, maar Agüero is en blijft zo belangrijk voor ons. Hij en iedereen weet dat we niet kunnen slagen zonder zijn bijdrage. Met deze gekke kalender is het onmogelijk om altijd met dezelfde spelers aan te treden.”

Man. City is na de zege tegen West Ham vijfde in het klassement, met 10 punten achterstand op leider Chelsea. Zondag ontvangen Kevin De Bruyne en co degradatiekandidaat Swansea City.