Kevin De Bruyne na fraaie goal: “We kunnen zo weer in het spoor van Chelsea zitten”

Het Manchester City van Kevin De Bruyne swingde gisteren in de Premier League naar een ruime zege tegen West Ham, maar in het klassement lijkt Chelsea gevlogen. Toch wil de Rode Duivel - die de score na 17 minuten opende na een aardige combinatie met het nieuwe wonderkind Gabriel Jesus - de jacht op de titel niet opgeven.

De Bruyne: “Ik ben blij dat we een goede wedstrijd om de mat legden tegen West Ham. We waren heel agressief en georganiseerd. De 0-4 eindstand was volledig verdiend. Zondag tegen Swansea? We mogen nu niet zelfvoldaan worden. Soms verkies je zelfs een topteam als tegenstander, dan is het toch makkelijker voetballen. Swansea vecht voor het behoud, en ze doen het zelfs verrassend goed op dit moment. We zullen dus scherp moeten zijn.”

Chelsea heeft in het klassement maar liefst 10 punten voorsprong, maar De Bruyne weigert de jacht op de titel al te staken: “Of Chelsea nog in te halen valt? Dat weet ik niet, maar we gaan het toch proberen. In de Premier League moet je er elke week staan. Bovendien komen bij ons nu ook alle geblesseerde spelers terug, daar ben ik best blij om. We zullen hen nog nodig hebben, met al die wedstrijden in de competitie, de FA Cup en de Champions League in het verschiet.”

Chelsea liet 13 overwinningen op een rij noteren. Heeft City een soortgelijke reeks nodig om de Londenaars nog in te halen? “Je weet dat het in het voetbal soms gek kan verlopen. Chelsea heeft nu een grote voorsprong, maar als ze plots eens drie wedstrijden op een rij zouden verliezen, kunnen we zo weer in hun spoor zitten. En drie wedstrijden op 17 nog af te werken speeldagen is niets. We moeten gewoon ons ding doen, en niet kijken naar wat Chelsea of de anderen doen. Het is belangrijk om een reeks neer te zetten om druk op de concurrenten te zetten. Als wij onze wedstrijden winnen, zullen we op een mooie plaats in het eindklassement eindigen. We kunnen enkel hopen op het hoogst mogelijke.”