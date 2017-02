Ryan krijgt rugnummer Köteles (en daar is zijn vrouw niet tevreden mee)

Matt Ryan neemt bij KRC Genk het rugnummer 26 over van Laszlo Köteles. Köteles’ vrouw Maja was op de sociale media niet mals voor de club. “Nummer 26 hoort iemand anders toe ... minstens tot 2019. Schaam jullie KRC Genk.”

“Ik heb het nummer toebedeeld gekregen door de club”, haalde Ryan de schouders op. “Ik ben helemaal niet bijgelovig op dat vlak en keep in het shirt dat ze me geven.”

In Genk is het niet ongebruikelijk dat uitgeleende spelers hun shirtnummer verliezen. Zo nam één jaar geleden Malynovskyi de 18 over van Schrijvers. Die speelt na zijn terugkeer met 22.