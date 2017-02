Club Brugge probeerde Dirar terug te halen naar België

Club Brugge heeft afgelopen transferperiode oude bekende Nabil Dirar (30) op huurbasis proberen terug te halen naar het Jan Breydelstadion. CEO Vincent Mannaert nam daarvoor contact op met Dirar, diens makelaar en Filips Dhondt, de Belgische directeur van AS Monaco. De Monegasken wensten Dirar, die nog maar pas zijn contract verlengde, echter niet te laten gaan.

“Er zijn ook namen die de media niet gehaald hebben.” Met die woorden maakte CEO Vincent Mannaert in een interview met onze krant bekend dat Club Brugge meer opties op het oog had dan de aanvankelijk vernoemde Tal Ben Haim, Standard-spelers Junior Edmilson en Mathieu Dossevi en nieuwe aanwinst Dorin Rotariu als nieuwe flankaanvaller. Eén van die namen blijkt nu Nabil Dirar te zijn. Blauw-zwart had hem graag willen huren tot het eind van het seizoen, maar kwam van een kale reis terug.

De Belgische Marokkaan, die tussen 2008 en 2012 al voor Club Brugge uitkwam, verlengde nog maar pas zijn contract bij AS Monaco tot 2019. De Monegasken, die in volle titelstrijd verwikkeld zitten in Frankrijk, wilden Dirar echter niet laten gaan. Dirar kwam mede door een kuitblessure en de Afrika Cup nog maar tot twee basisplaatsen en vijf invalbeurten dit seizoen in de Franse Ligue 1.