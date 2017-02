Hazard deelt steek uit: “Mourinho zette een systeem neer, maar heel veel werd daar niet aan gewerkt”

Eden Hazard heeft het achterste van zijn tong laten zien over oud-trainer José Mourinho. In een vergelijking met huidig Chelsea-trainer Antonio Conte vertelde de Rode Duivel dat de Portugees “wel een systeem neerzette, maar dat daar dan niet zoveel op werd gewerkt”.

Hazard staat met zijn club Chelsea na 23 speeldagen al negen punten voor eerste achtervolgers Tottenham Hotspur en Arsenal. Toch moeten The Blues ook nog op hun hoede zijn voor Manchester United, op dit moment de nummer zes in de Engelse Premier League, vindt de Belg. “Volgens mij zijn Arsenal en Manchester United onze grootste titelrivalen”, vertelde Eden Hazard aan Sky Sports. “United had een slecht eerste deel van het seizoen en ik denk dat ze nu al een aantal wedstrijden goed aan het spelen zijn. Ze hebben sterke spelers en een sterke kern. Ook hun trainer is goed, dus zij zullen tweede of derde eindigen. Tottenham is ook sterk. Wij verloren op White Hart Lane, maar wat mij betreft moeten we meer rekening houden met Manchester United. Zij hebben meer ervaring. Dat is mijn mening, maar misschien zit ik verkeerd.”

Hazard deelde wel een prikje uit aan ex-trainer José Mourinho, die eind 2015 ontslagen werd als trainer van Chelsea. De Rode Duivel is van mening dat Antonio Conte meer met tactiek bezig is dan de Portugees. “Onder Conte werken we meer op tactiek en training”, vertelde de Belg. “We weten precies wat we moeten doen. Mourinho zette wel een systeem neer, maar daar werd dan niet zoveel aan gewerkt.”