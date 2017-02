Internet reageert geschokt op video waarin meisje (10) jachtgeweer cadeau krijgt

Wapenbedrijf Beretta is met een recente video op Facebook in het oog van de storm terechtgekomen. De beelden tonen hoe een tienjarig meisje uit de Verenigde Staten huilt van geluk wanneer ze een jachtgeweer cadeau krijgt van haar ouders. Een resem aan geschokte reacties was het gevolg.

Het meisje genaamd Presley verlangde zichtbaar al een hele tijd naar het geschenk. Eens ze de doos te zien kreeg, kon ze haar tranen niet meer bedwingen. "Dit is gek, ik kan niet meer ademen", zei ze nog vooraleer ze in haar eentje het dodelijke wapen uit de doos haalde. "Herinneringen maak je eens je jouw eerste 686 Silver Pigeon uit de doos haalt", schreef Beretta er nog bij.

Intussen is de video al meer dan vier miljoen keer bekeken en zijn het gros van de reacties niet mals voor zowel het wapenbedrijf als de ouders van Presley. "Deze boodschap is verschrikkelijk", klinkt het onder meer. "Kinderen horen te huilen van geluk wanneer ze een puppy krijgen, niet wanneer ze een jachtgeweer te zien krijgen." Er zijn weliswaar ook anderen die geen problemen hebben met het geschenk. "Wat een hartverwarmende familie heeft dit meisje. Ze zal het geweldig doen met haar nieuwe geweer."