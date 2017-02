Alle Gentse tickets voor Wembley zijn de deur uit

Alle 7.000 tickets voor AA Gent-fans voor de Europa League-match op bezoek bij Tottenham zijn de deur uit. Dat heeft AA Gent donderdag gemeld.

Op 23 februari neemt AA Gent het op tegen het grote Tottenham Hotspur in de zestiende finales van de Europa League. Omdat het stadion van Tottenham - White Hart Lane - verbouwd wordt, spelen ze hun Europese wedstrijden in het legendarische Wembley. En dat wou bij de fans van AA Gent niemand gemist hebben. De oorspronkelijk 2.500 beschikbare tickets waren in een mum van tijd de deur uit. Daarop werd het totaal aantal Gentse tickets verhoogd tot 7.000. Die zijn sinds vandaag ook allemaal weg. Ook bij de thuissupporters loopt de verkoop van kaartjes vlot. Wembley zal goed gevuld zijn.

In de Champions League-duels tegen Monaco en Leverkusen speelden de Spurs telkens voor meer dan 85.000 toeschouwers. De heenwedstrijd tussen Gent en Tottenham gaat op 16 februari door in de Ghelamco Arena.