Hoe vaak moet je de trap schoonmaken?

Heb je veel trappen? Koop een niet te zware stofzuiger.

- Een trap moet wekelijks op zijn minst gestofzuigd worden. Heb je veel trappen? Koop dan een niet te zware stofzuiger die je gemakkelijk kunt verplaatsen en gebruik een klein opzetstuk. Het snoer is natuurlijk gevaarlijk bij het stofzuigen van trappen. Daar kan een snoerloze handstofzuiger die je kunt opladen helpen.

- Een trap zonder bekleding maak je schoon met een vochtige dweil. Al naargelang het materiaal van de trap, voeg je een klein beetje allesreiniger toe. Laat hem volledig drogen voor hij weer belopen wordt.

- Heb je een traploper of bijvoorbeeld sisalbekleding? Stofzuig de trap dan een paar keer per week, want het vuil wordt gemakkelijk in de stof gelopen waardoor het na een tijd moeilijk te verwijderen is. Je kunt de bekleding af en toe schoonmaken met een vochtige doek met wat lauw water waarin je eventueel wat soda en teatree-olie hebt opgelost. Laat alles goed drogen voor er weer op gelopen wordt, anders wordt het extra vuil. Om de twee tot drie jaar is het verstandig om je traploper door een gespecialiseerde firma te laten reinigen.

- Vergeet de leuningen en plinten niet af te vegen met een vochtige doek.

Meer schoonmaaktips vind je in De Grote Schoonmaak Bijbel, een uitgave van Lannoo en Het Poetsbureau.

