Hij organiseerde zoektochten tegen kanker, maar is nu zelf ziek: “Ik blijf doorgaan”

Maldegem - Dirk Temmerman stippelde in 2015 twee zoektochten uit in Maldegem, waarvan de opbrengst naar Kom op tegen Kanker ging. Ook in 2017 heeft hij er twee klaar, maar dit keer is het persoonlijker. Vorig jaar werd bij hem namelijk beenmergkanker vastgesteld. “Ik trek mij op aan de zoektochten.”

Dirk Temmerman (60) is oorspronkelijk van Hamme, maar drie jaar geleden volgde hij de liefde naar Maldegem. Als fervente zoektochter en om zijn nieuwe heimat te leren kennen, stippelde hij in 2015 onder de naam ‘Al onder de weg van Maldegem’ twee wandelzoektochten uit. Omdat zijn moeder in 2014 overleed, ging de opbrengst van de tochten, zo’n 2.100 euro, naar Kom Op Team Maldegem. Voor dit jaar heeft Dirk een autozoektocht voor getrainde deelnemers en een recreatieve fietszoektocht uitgedokterd.

En ook dit keer is er een persoonlijke reden om de opbrengst opnieuw aan hetzelfde goede doel te schenken. “In juni van vorig jaar, vier maanden voor mijn pensioen, is er bij mijn jaarlijkse medische checkup beenmergkanker vastgesteld”, vertelt Dirk.

“Dit soort kanker is goed te behandelen, maar nog altijd dodelijk. Ik heb een stamceltransplantatie ondergaan, maar ik reageerde slecht op de medicatie en kreeg een epilepsieaanval. Ik heb toen 13 dagen op intensieve gelegen. Die periode is voor mij één zwart gat. De laatste hersenscan was echter heel goed en ook mijn bloedwaarden zijn ok. Dagelijks neem ik 15 medicamenten om onder andere mijn botten te versterken en maandelijks krijg ik ook 3 baxters. Mijn huisarts zegt dat ik nog 5 à 10 jaar te leven heb, maar ook dat de medische wetenschap nog constant evolueert zodat de kanker misschien een chronische aandoening wordt.”

Door spierpijnen kan Dirk niet meer tafeltennissen, iets wat hij voordien heel frequent deed. “Ik trek mij nu op aan mijn andere hobby, namelijk het organiseren van zoektochten en er ook aan meedoen. Ik beleef daar heel veel plezier aan”, aldus Dirk.

Tussen 4 februari en 9 mei heeft Dirk een autozoektocht uitgestippeld en tussen 1 juni en 1 september loopt er een recreatieve fietszoektocht. Telkens doorheen de mooiste plekjes van Maldegem én met mooie prijzen voor de deelnemers. “De eerste is een zoektocht is met soms wat ‘addertjes onder het gras’ maar de tweede zoektocht is zeker doenbaar voor iedereen”, belooft Dirk.

Deelnemersformulieren voor de zoektochten zijn aan 10 euro te bekomen op het Maldegemse gemeentehuis, kinderwinkel Waanzinnig gedroomd aan de Boudewijn Lippensstraat 13 en Café 't Vosken aan de Nieuwstraat 57.